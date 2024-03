Tunisia-Italia: come il “ponte energetico” Elmed può aiutare a combattere i cambiamenti climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Utilizzare il “ponte energetico" in costruzione tra Italia e Tunisia per aiutare il Paese nordafricano a combattere le conseguenze dei cambiamenti climatici, contrastare la crisi idrica e favorire lo sviluppo dell’agricoltura sostenibile. Si tratta al momento solo di un’idea, di un ribaltamento di prospettiva del progetto infrastrutturale Elmed, l'elettrodotto che si snoderà tra la stazione elettrica di Partanna, in Sicilia, e quella di Mlaabi, nella penisola tunisina di Capo Bon, per una lunghezza complessiva di circa 220 chilometri (di cui circa 200 chiletti in cavo sottomarino), con una potenza di 600 MW e una profondità massima di circa 800 metri, raggiunti lungo il Canale di Sicilia. Ma è anche una possibilità reale, una grande opportunità per consentire alla Tunisia, affetta da una cronica carenza di risorse idriche, di sviluppare impianti di desalinizzazione per il trattamento dell’acqua a elevata salinità, che richiedono un’enorme quantità di elettricità, di cui è però sprovvista. (segue) (Res)