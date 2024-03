Tunisia-Italia: come il “ponte energetico” Elmed può aiutare a combattere i cambiamenti climatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cavo elettrico è stato progettato soprattutto nell’intento di importare energia pulita in Italia e in Europa tramite la Tunisia, un Paese che per irraggiamento solare ha un potenziale enorme, tra i primi al mondo nel settore fotovoltaico. Ma la nazione nordafricana al momento produce pochissima energia da fonti rinnovabili, circa il 4,7 per cento del totale includendo anche l’idroelettrico e l’eolico. Anche dando per buona la strategia del governo di Tunisi di produrre il 35 per cento entro il 2030, è impossibile che nel 2028, quando l’elettrodotto sarà completato, la Tunisia sarà in grado di generare tanta elettricità da poterla esportare in Italia e in Europa. Basti pensare che la produzione totale di energia elettrica in Tunisia è addirittura scesa del 7 per cento a gennaio 2024, con 1.440 gigawattora prodotti (compresa la produzione tramite fonti di energia rinnovabile), rispetto ai 1.552 gigawattora del gennaio 2023. Ecco, quindi, che il cavo elettrico lungo il Canale di Sicilia diventa strategico ma non per importare energia “verde” dal Nord Africa, bensì per aiutare i dirimpettai tunisini a coltivare le proprie terre. (segue) (Res)