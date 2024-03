Tunisia-Italia: come il “ponte energetico” Elmed può aiutare a combattere i cambiamenti climatici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scelta, quella di puntare sulla desalinizzazione, non priva di rischi, anzitutto ambientali. Questo tipo di impianti, soprattutto quelli di grandi dimensioni, rischiano di avere serie conseguenze sulla fauna locale. Inoltre richiedono un grande dispendio di elettricità che un Paese come la Tunisia, che dipende dalle importazioni di gas dalla vicina Algeria, probabilmente non si può permettere. Peraltro, sarebbe auspicabile che la Tunisia cominciasse a utilizzare meglio la (poca) acqua a disposizione. Secondo un rapporto del Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes) del settembre 2023, il 20 per cento dei cittadini tunisini è minacciato dall'inquinamento delle acque. I campioni prelevati dell'acqua potabile distribuita dalla società pubblica Sonede hanno rivelato che l'acqua non rispetta gli standard, in particolare in termini di composizione batteriologica, passata dal 9,9 per cento nel 2019 al 10,1 per cento nel 2020. Il governo, ad ogni modo, sta realizzando costruzione tre impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare a Gabès, Sfax e Sousse che dovrebbero entrare in funzione entro quest’anno. Altre quattro stazioni dovrebbero essere costruite Tozeur, Kébili, Sidi Bouzid e Ben Guerdane. (segue) (Res)