Tunisia-Italia: come il “ponte energetico” Elmed può aiutare a combattere i cambiamenti climatici (4)

- Del resto, anche la vicina Algeria sta portando avanti una strategia tesa a ridurre la dipendenza dalle risorse idriche naturali attraverso la desalinizzazione dell'acqua di mare. Secondo un articolo pubblicato dal sito web d’informazione “Tsa Algerie”, nel 2003 è stato avviato un programma per la costruzione di impianti di desalinizzazione: 11 dei 13 impianti previsti lungo la costa sono già stati completati. Programmi aggiuntivi lanciati negli ultimi anni hanno portato alla costruzione di altre tre stazioni, con ulteriori cinque in programma per il 2024. La differenza con la Tunisia, però, è che l’Algeria possiede il gas naturale per poter alimentare praticamente tutti gli impianti di desalinizzazione che vuole. La guerra in Ucraina ha evidenziato un grave deficit alimentare nei Paese importatori di grano, Tunisia inclusa. Uno scenario che i Paesi arabi, dove il pane è sussidiato, stanno cercando in tutti i modi di evitare e a cui si potrebbe sopperire, almeno in parte, con la bonifica di terre inutilizzate. Ma per farlo serve acqua. Per avere acqua servono competenze, tecnologia ed energia. E in questo Italia potrebbe fornire un importante contributo, anche nell’ambito del Piano Mattei. (Res)