Business News: ministero Elettricità Iraq firma accordo quinquennale per fornitura gas da Iran

- Il ministero dell’Elettricità iracheno e la National Iranian Gas Company, la compagnia statale del gas iraniana, hanno firmato un accordo quinquennale per la fornitura di 50 milioni di metri cubi di gas naturale al giorno dall’Iran all’Iraq. Lo ha reso noto lo stesso dicastero iracheno in un comunicato. Lo scorso anno l’Iraq ha importato oltre 9 miliardi di metri cubi di gas naturale dall’Iran. Secondo il ministero dell’Elettricità iracheno, l’accordo concluso con la compagnia nazionale iraniana “garantirà la sostenibilità del lavoro delle centrali elettriche e terrà il passo con i picchi e la crescente domanda di energia elettrica”. Come sottolinea l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, le condizioni precarie della rete elettrica del Paese non consentono di tenere il passo con la domanda interna, provocando frequenti interruzioni di corrente. In questo contesto, l’accordo con l’Iran sarebbe da intendere come una misura temporanea per consentire all’Iraq di soddisfare il proprio fabbisogno elettrico mentre sviluppa i suoi giacimenti di gas e le fonti di energia rinnovabile. (Irb)