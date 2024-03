Business News: Tunisia, quota settore turismo nel Pil calata al 3,2 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota del turismo nel Prodotto interno lordo (Pil) della Tunisia è scesa al 3,2 per cento nel 2022, dopo una tendenza positiva che l’aveva vista aumentare dal 4,1 per cento nel 2018 al 4,5 per cento nel 2019, secondo il Conto satellite del Turismo 2018-2022 pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (Ins) tunisino. Dai dati emerge che dopo un 2019 piuttosto positivo, l'industria del turismo è stata duramente colpita dall'emergenza sanitaria per la diffusione del Coronavirus nel biennio 2020–2021, a seguito della contrazione senza precedenti della domanda turistica dovuta alle restrizioni sui viaggi a livello globale. La quota del turismo nel Pil è stata infatti pari solo all'1,7 per cento nel 2020 e al 2 per cento l'anno successivo. Il Pil direttamente generato dall'indotto è passato da 1,4 miliardi di euro nel 2018 a 1,7 miliardi di euro nel 2019, per poi scendere a 597 milioni di euro nel 2020 e a 757 milioni di euro nel 2021, e risalire a 1,3 miliardi di euro nel 2022. Il valore aggiunto diretto lordo del turismo proviene per il 67,5 per cento dai servizi di alloggio, ristorazione e trasporto, e da altre attività legate al turismo per il 23 per cento. (Tut)