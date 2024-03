Business News: Arabia Saudita-Egitto, Prysmian avvia installazione cavi interconnessione elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società italiana Prysmian ha avviato i lavori di installazione del cavo sottomarino per il progetto di interconnessione elettrica tra Egitto e Arabia Saudita. Lo hanno riferito fonti all'emittente panaraba satellitare di proprietà saudita "Al Arabiya", secondo cui l'azienda sta attualmente installando i cavi sotto le barriere coralline nell'area del Golfo di Aqaba vicino alla città saudita di Haql, nella provincia di Tabuk. La lunghezza del cavo sottomarino supera i 20 chilometri e i cavi sono stati deviati per non danneggiare l'ambiente e le barriere coralline. Il costo totale dell'installazione dei cavi sottomarini ha raggiunto i 220 milioni di euro. Il progetto di interconnessione elettrica tra Egitto e Arabia Saudita prevede la costruzione di tre stazioni di trasformazione ad alta tensione a est di Medina e Tabuk in Arabia Saudita, e della stazione di Badr al Cairo, che saranno collegate con 1.350 chilometri di linee di trasmissione aeree e gli oltre 20 chilometri di cavi sottomarini nel Golfo di Aqaba. (Res)