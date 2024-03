Business News: Algeria, banca Credito popolare offrirà azioni da 7 milioni di euro a investitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca Credito popolare di Algeria (Cpa) offrirà azioni per circa 25 miliardi di dinari (circa 7 milioni di euro) ai grandi investitori. Lo ha dichiarato Ali Kadri, direttore generale della Cpa, al quotidiano "Chiffre d'Affaires Algérie". Una valutazione preliminare dell'offerta pubblica iniziale (Ipo) della Cpa alla Borsa di Algeri aveva rivelato che oltre l'80 per cento delle azioni offerte aveva trovato acquirenti nel periodo di un mese e mezzo, dal 30 gennaio al 14 marzo, generando un flusso finanziario di oltre 112 miliardi di dinari, pari a circa 770 milioni di euro. Di questi, rimangono 25 miliardi di dinari, somma che potrebbe essere “coperta dall'ingresso di tre o quattro investitori, evitando l’apertura di una terza fase dopo la prima, dedicata al grande pubblico, e la seconda, dedicata agli investitori istituzionali”, secondo Kadri. "Chiffre d'Affaires Algérie" riferisce che la quotazione della Cpa alla Borsa di Algeri, insieme a questo aumento di capitale, rappresenta un passo storico per la banca, che rafforza la sua reputazione e la sua solidità finanziaria. “Questa operazione è di importanza cruciale per l'intero settore finanziario algerino”, ha affermato Kadri, sottolineando l'impatto significativo di questa iniziativa sulla Borsa di Algeri, la cui capitalizzazione di mercato è aumentata di sette volte, raggiungendo quasi i 4 miliardi di dollari, rispetto ai circa 500 milioni di dollari precedenti. (Ala)