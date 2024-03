Business News: Algeria, mercato delle assicurazioni cresciuto del 3,5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato delle assicurazioni in Algeria ha registrato una crescita del 3,5 per cento nel 2023 rispetto all’anno precedente, con un fatturato pari a circa 1,27 miliardi di dollari. È quanto si apprende dall’ultimo rapporto pubblicato dal Consiglio nazionale delle assicurazioni (Cna), che analizza l'ultimo trimestre del 2023. Con una quota di mercato dell'85 per cento il settore delle assicurazioni immobiliari ha raggiunto un fatturato di 1,08 miliardi di dollari a fine dicembre 2023 (+2,6 per cento), seguito dalle assicurazioni vita con un fatturato di 131,2 milioni di dollari (+7,1 per cento) e una quota di mercato del 10,4 per cento sull'anno, si legge nel rapporto. L'assicurazione auto ha raggiunto un fatturato di circa 490,7 milioni di dollari per l'anno 2023, con un aumento dell'1,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, "trainato dai 'rischi obbligatori' che sono aumentati dell'11,2 per cento e rappresentano il 20,9 per cento del portafoglio di questo settore", prosegue il Cna. Complessivamente, il numero di polizze sottoscritte con questa copertura è salito a 7,5 milioni alla fine del 2023, con un aumento dell'11,2 per cento. (Ala)