Business news: Nigeria, Banca centrale aumenta tasso di interesse al 24,7 per cento

- Il Comitato di politica monetaria della Banca centrale della Nigeria (Bcn) ha aumentato il tasso di interesse al 24,7 per cento. Lo ha detto ai media il governatore della Bcn, Olayemi Cardoso, spiegando che i membri del comitato hanno deciso di aumentare il tasso di due punti percentuali dal 22,75 per cento di febbraio. I membri del comitato hanno anche votato per altre misure, tutte volte a contenere l'inflazione. (Res)