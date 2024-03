Business news: il Kenya autorizza l'Uganda ad importare prodotti petroliferi attraverso il porto di Mombasa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Uganda, senza sbocco sul mare, ha importato prodotti petroliferi per un valore di 1,6 miliardi di dollari nel 2022, principalmente provenienti dai Paesi del Golfo. Circa il 90 per cento dei prodotti viene importato attraverso il Kenya. A novembre il governo di Kampala ha annunciato l'intenzione di cedere i diritti esclusivi per la fornitura di tutti i prodotti petroliferi a un'unità del commerciante globale di energia Vitol. L'utilizzo di aziende keniote per importare petrolio aveva "esposto l'Uganda a occasionali vulnerabilità dell'offerta per cui le società di vendita al dettaglio ugandesi erano considerate secondarie ogni volta che si verificavano interruzioni della fornitura", influenzando i prezzi al dettaglio, sostenne all'epoca il governo ugandese. La situazione si è sbloccata dopo che il presidente del Kenya, William Ruto, e il suo omologo ugandese Yoweri Museveni si sono incontrati in Uganda il mese scorso e hanno concordato di risolvere la disputa sulle importazioni di petrolio. (Res)