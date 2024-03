Business news: Nigeria, presidente Tinubu istituisce task force per risanare l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria, Bola Tinubu, ha formato una task force per trovare soluzioni di emergenza per cercare di risanare l'economia in difficoltà del Paese. Tinubu, fa sapere la presidenza di Abuja in una nota, ha dato istruzioni alla squadra di "presentare un piano globale di interventi economici" entro due settimane, piano che sarà poi attuato nei prossimi sei mesi. La task force è composta da importanti funzionari governativi e leader del settore. Il presidente ha inoltre istituito il Consiglio presidenziale di coordinamento economico (Peec) - che presiederà - per supervisionare le riforme economiche. La Nigeria versa da mesi in una grave crisi economica dovuta al rincaro dei prezzi del cibo e del carburante, a seguito della rimozione dei sussidi sui carburanti decisi da Tinubu subito dopo la sua entrata in carica, nel maggio dello scorso anno, e della svalutazione della valuta locale, la naira. Le gravi difficoltà economiche hanno portato a disagi diffusi e ad una crescente pressione sull'amministrazione Tinubu. (Res)