Tlc: SpaceX all’attacco della telefonia mobile, tramite Starlink Musk a caccia di un mercato miliardario

- SpaceX ha ricevuto l'autorizzazione normativa dalla Federal Communications Commission statunitense (FCC) per espandere i test del suo sistema cellulare Starlink negli Stati Uniti. In breve la FCC ha concesso a SpaceX una licenza sperimentale per testare il sistema cellulare Starlink in altre dieci località degli Stati Uniti, oltre alle due dozzine di località per cui era stato precedentemente autorizzato. In questo modo SpaceX può ora collaudare il sistema cellulare Starlink in California, a Washington, in Texas e Hawaii, nonché in località come Cape Canaveral, in Florida; Lago Whitmore, Michigan; e Rock Creek, Colorado. (segue) (Rin)