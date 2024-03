Tlc: SpaceX all’attacco della telefonia mobile, tramite Starlink Musk a caccia di un mercato miliardario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo è sperimentare le prestazioni del sistema cellulare Starlink su diversi terreni e condizioni geografiche. SpaceX vuole valutare fattori come il posizionamento del raggio e la tipologia della rete. I test iniziali hanno dimostrato che i satelliti cellulari Starlink possono trasmettere con successo dati Internet a smartphone non modificati a terra, comprese velocità di download fino a 17Mbps anche quando il telefono non ha il massimo della copertura. L’azienda di Elon Musk prevede di lanciare il servizio cellulare Starlink il prossimo anno, con l'obiettivo di far funzionare un totale di 7.500 satelliti per questa tecnologia di rete. (segue) (Rin)