Tlc: SpaceX all’attacco della telefonia mobile, tramite Starlink Musk a caccia di un mercato miliardario (3)

- Del resto il mercato della connettività cellulare ha un valore e un potenziale di crescita significativi: si prevede che il mercato globale delle reti cellulari crescerà a un CAGR del 27,10% dal 2023 al 2032, raggiungendo un valore stimato di circa 3,5 miliardi di dollari entro il 2032. Il mercato globale dell’IoT cellulare, che si concentra sulla connettività cellulare per l’Internet delle cose, è stato valutato a 3,9 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede che raggiungerà i 15,4 miliardi di dollari entro il 2027, con una crescita CAGR del 25,7%. I fattori chiave di questa crescita includono l’evoluzione della tecnologia mobile, la crescente adozione di smartphone e dispositivi IoT (Internet of Things) e la crescente domanda di servizi di rete cellulare di alta qualità, soprattutto nei mercati emergenti come India e Cina. Il mercato delle reti cellulari è segmentato per tecnologia (2G, 3G, 4G, 5G), frequenza (EDGE, UMTS, LTE), applicazione (telefoni cellulari, dongle, modem) e tipo di connessione (postpagato, prepagato). 3G, EDGE e i telefoni cellulari attualmente dominano il mercato, ma si prevede che le applicazioni 5G, LTE e IoT vedranno una rapida crescita. (segue) (Rin)