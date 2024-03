Business news: Byd registra crescita trimestrale degli utili più lenta degli ultimi 2 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese dei veicoli elettrici Build Your Dreams (Byd) ha registrato una crescita degli utili del 18,6 per cento nel quarto trimestre, la più lenta dal primo trimestre del 2022. È quanto si apprende dai dati del mercato azionario di Byd. La performance è stata influenzata dal calo delle vendite nel vasto mercato automobilistico cinese, a causa della brutale guerra dei prezzi ingaggiata dai produttori di automobili con i rivali stranieri. L'utile netto nel periodo di riferimento si è attestato a 1,20 miliardi di dollari, mentre i ricavi hanno toccato quota 25 miliardi di dollari (+15,1 per cento). Lo scorso anno, Byd ha registrato utili netti per quattro miliardi di dollari, in aumento dell’80,7 per cento. (Cip)