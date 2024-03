Business news: Australia, 650 milioni di dollari per la produzione nazionale di pannelli fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Australia, Anthony Albanese, ha annunciato lo stanziamento di un miliardo di dollari australiani (650 milioni di dollari Usa) per sviluppare la produzione nazionale di pannelli fotovoltaici, e consentire così all'Australia di trarre beneficio economico dalla transizione globale verso le energie rinnovabili, riducendo al contempo la dipendenza dalla Cina. Albanese ha presentato il programma "Solar Sunshot" durante una conferenza stampa organizzata presso il sito di una centrale termoelettrica a carbone recentemente dismessa nello Stato del Nuovo Galles del Sud. Già oggi l'Australia è il primo Paese mondiale per tasso di adozione procapite di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici, con una capacità complessiva di 34,2 gigawatt. Tuttavia, meno dell'un per cento dei pannelli fotovoltaici attualmente installati in Australia è stato prodotto nel Paese, mentre la maggior parte è stata importata dalla Cina. "Oggi circa il 90 per cento dei pannelli fotovoltaici mondiali è prodotto in un solo Paese, la Cina, e poi esportato in tutto il mondo", ha dichiarato Albanese. "Abbiamo perduto un'opportunità, ma non perderemo le opportunità di questa generazione, ed è questo lo scopo di questo sostegno", ha affermato il premier australiano. (Res)