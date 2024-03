Business news: presidente kazakho Tokayev incontra capi d’imprese energetiche in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha avuto una serie d’incontri con capi di grandi imprese cinesi in occasione della seconda giornata della sua visita in Cina il 29 marzo. Lo rende noto l’Akorda, sede della presidenza kazakha. In particolare, Tokayev ha incontrato il presidente del consiglio d’amministrazione della State Power Investment Corporation (Spic), Liu Mingseng, con cui ha discusso le prospettive di cooperazione nel campo dell’energia, specialmente nello sfruttamento delle fonti rinnovabili. Il leader kazakho ha confermato l’interesse del suo Paese ad acquisire in questo campo le migliori pratiche e tecnologie internazionali. Spic è uno dei cinque maggiori produttori di energia elettrica della Cina. Una sua controllata, China Power International Holding (Cpih), ha realizzato un impianto eolico da 100 megawatt a Zhanatas, nella regione meridionale kazakha di Jambyl, e una stazione a energia solare a Karaganda, nel centro del Paese. Spic, i cui investimenti in Kazakhstan ammontano a oltre un miliardo di dollari, ha in corso anche un altro progetto per la costruzione di una centrale eolica nella regione di Pavlodar, e ha fatto sapere di essere pronta a esplorare le opportunità per progetti nel campo dell’energia idroelettrica e delle turbine a gas. (Res)