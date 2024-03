Business News: governo Egitto stima crescita al 4 per cento nel prossimo anno fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ordinato di continuare a mantenere il consolidamento fiscale e di garantire la sostenibilità finanziaria del bilancio statale, oltre a garantire tutte le misure necessarie per ridurre il debito pubblico e gli oneri del servizio del debito. L’indicazione è giunta durante l'incontro di Al Sisi con il primo ministro egiziano, Mustafa Madbouly, e con il ministro delle Finanze, Mohamed Maait, con cui ha discusso del bilancio dello Stato per il prossimo anno fiscale 2024/2025, che prenderà il via il prossimo primo luglio. Secondo Maait, il nuovo bilancio statale si basa sul raggiungimento di un tasso di crescita del 4 per cento del Pil, con un surplus preliminare destinato a raggiungere il 3,5 per cento. Il nuovo bilancio mira anche a ridurre il deficit di bilancio complessivo a medio termine al 6 per cento del Pil, oltre a raggiungere una crescita del 36 per cento delle entrate statali, che dovrebbero raggiungere 2,6 mila miliardi di sterline egiziane (quasi 54 miliardi di dollari). I sussidi per il carburante stimati sono pari a 154 miliardi di sterline (quasi 3 miliardi di dollari), mentre le spese statali dovrebbero aumentare del 29 per cento, pari a 3,9 mila miliardi di sterline egiziane (circa 81,5 miliardi di dollari). (Cae)