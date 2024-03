Business News: Marocco, al via progetto per la prima zona industriale per batterie auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco creerà una zona industriale dedicata alla produzione di batterie per auto elettriche, che si estenderà su 283 ettari. Denominata “Al Jorf Acceleration Industrial Zone”, il progetto ha già attirato tre investimenti iniziali per un budget di circa 2,3 miliardi di dollari. Secondo il ministro del Commercio marocchino, Ryad Mezzour, dovrebbe generare 4.000 posti di lavoro. Il ministro ha spiegato che gli investimenti iniziali, di cui una joint venture tra il produttore cinese di componenti per batterie Cnhr e il fondo di investimento privato africano Al Mada, sono già in corso. Situata a 100 chilometri a sud di Casablanca, vicino al complesso industriale del gruppo Ocp, la zona dovrebbe ospitare la produzione di batterie per veicoli elettrici e di tutti i loro componenti, compresi gli avviatori catodici e il riciclaggio della “massa nera”. (Mar)