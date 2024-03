Business News: Egitto, governo approva bilancio anno fiscale 2024/2025, prevista spesa per oltre 135 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio dell’Egitto per l’anno fiscale che prenderà il via il primo luglio prossimo (2024/2025) prevede una spesa di circa 135,36 miliardi di dollari (6,4 mila miliardi di sterline egiziane) ed entrate pari a circa 105,75 miliardi di dollari (5,05 mila miliardi di sterline). Lo riferisce una nota dell’esecutivo egiziano, dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del piano di sviluppo per il prossimo anno fiscale, che prevede un tasso di crescita del 4,2 per cento. Inoltre, il piano del governo prevede un surplus preliminare pari al 3,5 per cento del Pil durante l’anno fiscale che si concluderà il 30 giugno 2025. Il bilancio proposto dal governo dovrà essere approvato dalla Camera dei rappresentanti. L’obiettivo del bilancio è ridurre il deficit totale nel medio termine al 6 per cento e far diminuire il rapporto tra debito/Pil all’80 per cento a giugno 2027, ha affermato il ministro delle Finanze egiziano, Mohamed Mait. Il ministro ha annunciato che verrà fissato un tetto legale al debito delle amministrazioni pubbliche, che non potrà essere superato se non con l’approvazione del presidente della Repubblica e del Consiglio dei ministri. Infine, il governo indirizzerà metà dei proventi del programma di quotazione in borsa delle imprese per ridurre direttamente l’entità del debito pubblico. (Cae)