Business News: Tunisia-Italia, concluso con successo il progetto pilota per formare gli operai edili tunisini

- Per rispondere alle sfide legate alla mobilità del lavoro in Tunisia, l'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), l'Agenzia per l'impiego tunisina (Aneti) e l'Agenzia per la Formazione Professionale (Atfp), in collaborazione con l'ente del terzo settore Elis e la partecipazione di Formedil e Cesf di Perugia (Centro Edile per la sicurezza e la formazione) hanno realizzato un progetto di formazione pilota per 38 giovani affinché vengano assunti in Italia nelle aziende attive nel settore delle costruzioni. La fase sperimentale si è conclusa lo scorso 22 febbraio con la consegna da parte dell'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, dei diplomi ai lavoratori tunisini che hanno completato la formazione nel quadro del progetto "Accademia internazionale delle costruzioni" che ha visto coinvolti, sul fronte istituzionale italiano, il ministero dell'Interno, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'ambasciata d’Italia a Tunisi e, dal lato tunisino, il ministero del Lavoro e della formazione professionale, l'Agenzia per l'impiego (Aneti) e l'Agenzia per la formazione professionale (Atfp) di Tunisi. (Tut)