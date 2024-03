Business News: Emirati, aumento del 550 per cento annuo delle Pmi stabilite a Dubai nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è registrato un aumento del 550 per cento su base annua delle piccole e medie imprese che si sono stabilite nell'emirato di Dubai nel 2023, in particolare grazie al contributo delle imprese asiatiche e australiane. Lo ha reso noto in un comunicato la Camera internazionale di Dubai, aggiungendo che 104 Pmi sono state attratte nell'emirato da gennaio a dicembre 2023. Il 32 per cento delle aziende che si sono trasferite nell'emirato proveniva dal Medio Oriente e dall'Eurasia, seguite dalle Pmi asiatiche e australiane con il 29 per cento, si legge nella nota. Da parte loro, l'America Latina e l'Europa hanno rappresentato il 26 per cento delle aziende, mentre il 13 per cento è stato attratto dall'Africa. Il settore più importante per queste Pmi è stato il commercio e la logistica con il 17 per cento, seguito dal settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con il 13 per cento e dalle aziende alimentari e agricole con il 10 per cento. Mohammad Ali Rashed Lootah, presidente e amministratore delegato delle Camere di Dubai, ha attribuito l'aumento all'ambiente favorevole per le imprese dell'emirato, al continuo sviluppo dei servizi e alla legislazione favorevole, nonché alla vasta gamma di opportunità di investimento disponibili. "La nostra rete di uffici di rappresentanza internazionali nei principali mercati globali ha promosso efficacemente la comunità imprenditoriale di Dubai e ha evidenziato il valore dell'emirato per le aziende che cercano di espandersi a livello globale. Continuiamo a contribuire agli obiettivi dell'Agenda economica di Dubai, con un'attenzione particolare all'attrazione di investimenti diretti esteri in entrambi i settori", ha aggiunto. (Res)