Business News: Emirati, aumento transazioni mercato immobiliare del 22,6 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le transazioni del mercato immobiliare in quattro emirati degli Emirati Arabi Uniti hanno registrato un'impennata nel 2023, con un aumento complessivo del 22,6 per cento del valore su base annua, per un totale di 765,1 miliardi di dirham (208,34 miliardi di dollari). Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam". La crescita costante, trainata da 193.500 transazioni tra gli emirati Dubai, Abu Dhabi, Sharjah e Ajman, evidenzia il contributo del settore all'economia nazionale e il suo crescente appeal, testimoniato da un aumento significativo dell'interesse degli investitori sia locali che internazionali. Secondo i dati ufficiali, Dubai ha mantenuto il primato in termini di valore delle transazioni negli Emirati, superando i 634 miliardi di dirham (172,64 miliardi di dollari) nel 2023, con un incremento annuo del 20 per cento, oltre ad aver registrato più di 166.400 transazioni nel 2023, con un aumento del 36 per cento rispetto al 2022. (Res)