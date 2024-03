Difesa: Rauti a Cipro al convegno sulla sicurezza nel Mediterraneo organizzato dall'Ecr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero sottolineare quanto il prezioso servizio svolto da un'agenzia come Nova, talvolta non venga valorizzato, un lavoro paziente ed attento svolto “dietro le quinte”" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- La sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti è intervenuta oggi al convegno sul tema 'Sfide di sicurezza ed energia in un'Europa conservatrice', organizzato tra il 28 e il 31 marzo a Nicosia dal Partito dei Conservatori e dei riformisti europei (Ecr), presieduto da Giorgia Meloni. Al centro dell'intervento di Rauti le sfide alla sicurezza e il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo allargato, con riferimento anche ai temi dell'energia e delle infrastrutture critiche sottomarine. "Il Mediterraneo - definito continente liquido - è sempre stato centro di confronto, incontro e anche scontro di civiltà, ed è l'area dove oggi si concentrano sfide e minacce ibride e asimmetriche che minacciano la sicurezza energetica e delle comunicazioni: due terzi del gas importato passano o vengono trasportate via mare e il 98 per cento dei dati viene portato da cavi sottomarini, nel dominio underwater", così Rauti nella prima parte del suo intervento. "Nel cosiddetto Mediterraneo allargato – area geopolitica che si estende oltre i confini marittimi tradizionali - si concentrano e riflettono i conflitti in corso in Medioriente ma anche quello nel Mar Rosso, dove gli Houthi puntano a tagliare le rotte verso il Mediterraneo con enormi ricadute negative sull'economia del pianeta. Il Mediterraneo allargato si sta profilando come un'area ibrida, e questo potenziale fattore di instabilità può condizionare tutto il nostro futuro in termini commerciali, di approvvigionamento energetico e di movimenti migratori. Il Mediterraneo è determinante per la stabilità italiana e quella europea, ma anche per gli equilibri globali", ha proseguito la sottosegretaria. (segue) (Com)