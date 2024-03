Business news: Cina, profitti industriali aumentati del 10,2 per cento a gennaio-febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti delle imprese industriali cinesi sono aumentati del 10,2 per cento su base annua a gennaio e febbraio, attestandosi a 126 miliardi di dollari. Lo rende noto l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs), precisando che il dato si riferisce alle imprese con un fatturato annuo derivante dall'attività principale pari a 2,8 milioni di dollari. L'aumento, che fa seguito al calo dei profitti del 2,3 per cento registrato nel 2023, indica una timida ripresa del comparto industriale, nel quadro delle difficoltà affrontate dall'economia cinese dopo il Covid-19. Nel periodo di riferimento, gli introiti delle aziende statali sono aumentati dello 0,5 per cento. Quelli delle aziende straniere sono aumentati del 31,2 per cento, mentre quelli delle aziende a capitale privato del 12,7 per cento. "Se la ripresa del settore manifatturiero continuasse, contribuirebbe a raggiungere l'obiettivo di crescita (di circa il cinque per cento fissato dal governo cinese) nel 2024. Tuttavia, sono necessarie politiche più favorevoli" per favorire la crescita, ha affermato Lynn Song, capo economista responsabile della Cina presso la multinazionale olandese di servizi finanziari Ing. (Cip)