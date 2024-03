Business news: Cina, ministro Trasporti Kazakhstan ha incontrato rappresentanti aziende logistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei trasporti del Kazakhstan, Marat Karabayev, ha incontrato rappresentanti delle principali società di trasporto e logistica della Cina. Lo riporta l'agenzia di stampa "Kazinform". Nell'ambito del suo viaggio di lavoro nel Paese, il ministro dei Trasporti ha incontrato rappresentanti di Khorgos International Freight Forwarding; Xinjiang China European Joint Logistic Company; China Railway No. 2 Engineering Group; Changjiang Construction Investment; Yto Express; Commercial Aircraft Corporation of China (Comac); China Railway Intermodal Transport Information Technology e PetroChina International. I colloqui hanno coperto vari aspetti della cooperazione, tra cui l'espansione delle vie di trasporto, il miglioramento delle condizioni di transito in territorio kazakho e l'introduzione di tecnologie innovative per l'ottimizzazione dei processi logistici. (Res)