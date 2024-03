Business news: Cina chiede a Paesi Bassi "regolare" compravendita di macchine litografiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina auspica che i Paesi Bassi garantiscano un "commercio regolare" di apparecchiature per la litografia. Lo ha detto il ministro del Commercio cinese, Wang Wentao, al termine dell'incontro tenuto con l'omologo olandese, Geoffrey van Leeuwen, al seguito del primo ministro Mark Rutte durante la sua visita a Pechino. Come riportato da un comunicato del ministero del Commercio cinese, Wang e van Leeuwen hanno avuto "discussioni approfondite su questioni che riguardano l'esportazione di macchinari per la litografia in Cina e la cooperazione nel campo dei semiconduttori". All'inizio dell'anno, il governo olandese ha revocato all'azienda Asml, con sede a Veldhoven, la licenza per esportare in Cina alcuni sistemi di litografia, unendosi alle restrizioni commerciali nel segmento dei semiconduttori già adottate da Stati Uniti e Giappone. Asml, leader nella produzione di macchinari per la fabbricazione di microchip, ha tuttavia affermato che le restrizioni interessano un numero limitato di clienti nel Paese asiatico, anticipando uno scarso impatto sulle prospettive finanziarie dell'azienda. Il mercato cinese ha tuttavia contribuito al 40 per cento dei ricavi e a circa il 20 per cento del portafoglio ordini del gruppo olandese nel terzo trimestre. In tale quadro, le restrizioni commerciali potrebbero spingere i produttori cinesi a sostituire le apparecchiature di Asml con quelle prodotte dall'azienda nazionale Smee o con rivali giapponesi come Nikon e Canon. (Cip)