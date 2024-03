Business news: Nigeria, accuse di evasione, manager di Binance si sottrae alla custodia della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il manager per l'Africa della piattaforma di criptovalute nigeriana Binance, Nadeem Anjarwalla, è fuggito dalla custodia della polizia. Lo denuncia in un comunicato l'ufficio del consigliere per la Sicurezza nazionale, ricordando che l'imprenditore era stato arrestato nel quadro di indagini sulla presunta evasione fiscale di cui è accusato il gruppo. L'ufficio precisa che Anjarwalla si è sottratto agli agenti venerdì scorso, 22 marzo, e che le autorità hanno allertato Interpol per emettere un mandato di arresto internazionale a suo carico. “Le indagini preliminari mostrano che il signor Anjarwalla è fuggito dalla Nigeria utilizzando un passaporto di contrabbando", si legge ancora nella nota, in cui si precisa che il sospettato è fuggito mentre si trovava sotto un ordine di custodia cautelare di 14 giorni da parte di un tribunale della Nigeria e che dovrebbe comparire nuovamente davanti ai magistrati il prossimo 4 aprile. (Res)