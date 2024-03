Business news: Zambia, c'è l'accordo sul debito, il Paese verso l'uscita dal default

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Zambia ha accettato un accordo con investitori privati per ristrutturare oltre 3,5 miliardi di dollari delle sue obbligazioni internazionali, avviando il Paese verso l’uscita da un default durato anni. Secondo l’accordo, i creditori rinunceranno a richieste di risarcimento per 840 milioni di dollari e lo Zambia continuerà a ricevere fondi nell’ambito del piano di salvataggio del Fondo monetario internazionale (Fmi) da 1,3 miliardi di dollari. Si tratta di un passo importante nello sforzo del Paese di ristrutturare il proprio debito dopo il default annunciato nel 2020 e mesi di tensioni fra la Cina e gli altri creditori del Paese sui termini proposti dell’accordo. Il presidente Hakainde Hichilema ha salutato l’intesa come “una pietra miliare storica”. Gli obbligazionisti estenderanno inoltre le date di rimborso e forniranno agevolazioni sui pagamenti, consentendo allo Zambia di continuare I ritardi accumulati nella gestione del debito dello Zambia avevano reso il Paese un simbolo del fallimento del Quadro comune del G20, iniziativa del gruppo per accelerare la risoluzione della crisi del debito dei Paesi più poveri. L’attuazione dell’accordo renderebbe lo Zambia il primo paese a realizzare la ristrutturazione del debito nell’ambito del G20. (Res)