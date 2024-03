Business News: Arabia Saudita, export non petrolifero aumentato a 6,4 miliardi di dollari a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni non petrolifere dell'Arabia Saudita hanno registrato un incremento dell'0,8 per cento a gennaio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Secondo l'Autorità generale per le statistiche del Regno, il valore totale del settore, incluso il ri-esportato, ha raggiunto i 24 miliardi di riyal sauyditi (equivalenti a 6,40 miliardi di dollari). Inoltre, la quota delle esportazioni non petrolifere è salita al 35,8 per cento a gennaio, rispetto al 35,1 per cento dello stesso periodo dell'anno precedente. Il consolidamento di questo settore rappresenta un aspetto cruciale della Vision 2030 dell'Arabia Saudita, che mira a diversificare costantemente l'economia del Regno riducendo la dipendenza dai combustibili fossili. (Res)