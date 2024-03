Business News: Egitto, al via pagamento di circa 1,4 miliardi di dollari di debiti alle compagnie petrolifere straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto ha avviato un piano per saldare parte dei debiti insoluti dovuti alle compagnie petrolifere straniere che operano nel Paese. Lo ha annunciato il primo ministro egiziano, Mustafa Madbouly, che prevede il pagamento di circa il 20 per cento delle somme dovute. Sebbene il governo non abbia fornito dati specifici sul valore dell’esborso, secondo fonti di “Agenzia Nova” il debito complessivo è di circa 7 miliardi di dollari, quindi il pagamento ammonterebbe a circa 1,4 miliardi di dollari. Ad aprile 2023, il debito con le compagnie petrolifere estere ammontava a circa 5,9 miliardi di dollari, secondo i media egiziani. Durante lo scorso anno, l’Egitto non è stato in grado di pagare l’intero debito a causa della carenza di valuta estera. Il primo ministro ha confermato la volontà dello Stato di compiere passi decisi riguardo alla questione dei debiti finanziari verso le compagnie petrolifere straniere che operano in Egitto, per contribuire a creare maggiore fiducia e rassicurazione nel settore energetico. Lo sviluppo segue il deposito di 10 miliardi di dollari, a inizio marzo, nelle casse della Banca centrale da parte del fondo emiratino Adq, nel quadro del progetto di sviluppo della città di Ras el Hekma, sul Mediterraneo. (Cae)