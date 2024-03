Business News: saudita Ades sigla accordo da 66 milioni di dollari per giacimenti petroliferi Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di trivellazione saudita Ades ha siglato un accordo decennale di investimento da 66 milioni di dollari con le proprie filiali dell'Egitto per aumentare la produzione dei giacimenti petroliferi del Paese nordafricano. In una dichiarazione rilasciata al gruppo Tadawul, indice di borsa dell'Arabia Saudita, Ades Holding Co. ha rivelato che l'accordo ha una durata di dieci anni, con la possibilità di estenderlo per un ulteriore decennio, e prevede un impegno a lungo termine per investire 30 milioni di dollari nell'egiziana Suez Oil Co. (Suco) e 36 milioni di dollari nell'egiziana Offshore Shukeir Oil Co. (Osoco), nei primi tre anni del contratto per ottenere incrementi di produzione. La cerimonia di firma dei due accordi è stata presieduta da Tarek el Molla, ministro egiziano del Petrolio. Alla cerimonia hanno partecipato anche i direttori e i presidenti di un consorzio composto da Ades Holding Co. e le egiziane Gharib Integrated Oil Services Co., Suco e Osoco. L'inizio delle operazioni dell'accordo è previsto entro i prossimi 90 giorni. La saudita Ades sta espandendo la sua presenza operativa in diversi Paesi. Nel novembre 2023, la società si è assicurata tre nuovi contratti per un totale di 293 milioni di dollari, segnando il suo ingresso in Indonesia e rafforzando la sua presenza in Algeria. In precedenza, la società aveva annunciato il suo ingresso nel sud-est asiatico con un contratto a lungo termine del valore di 214 milioni di dollari con Pertamina Drilling Services Indonesia, che dovrebbe essere avviato nella seconda metà di quest'anno. Con sede ad Al Khobar, Ades dispone di oltre 7.500 dipendenti e 87 impianti di perforazione in sette Paesi della regione del Medio Oriente e del Nord Africa e in India. (Res)