Business News: Arabia Saudita e Cina firmano accordi per rafforzare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita e la Cina hanno firmato una serie di accordi per rafforzare la cooperazione in diversi settori culturali durante una visita a Pechino del ministro della Cultura del Regno, Badr bin Abdullah. Lo ha riferito il quotidiano saudita "Arab News", spiegando che gli accordi sono stati firmati dal ministro saudita con il ministro cinese della Cultura e del Turismo, Sun Yeli. Gli accordi mirano ad aumentare la cooperazione nei settori dei musei, del patrimonio culturale, del teatro e delle arti dello spettacolo, delle arti visive, dell'architettura e del design, delle biblioteche e delle arti tradizionali e artigianali. Gli accordi prevedono anche programmi di residenza artistica tra istituzioni governative e private, nonché la condivisione di competenze e l'organizzazione di attività culturali. Durante l'incontro, il ministro saudita si è congratulato con l'omologo cinese per la sua nomina a ministro della Cultura e del Turismo, avvenuta a dicembre scorso, e lo ha invitato a visitare il Regno. Bin Abdullah ha inoltre sottolineato il proprio apprezzamento per i legami esistenti tra i due Paesi. Durante la visita, inoltre, l'Arabia Saudita è stata scelta come ospite d'onore della Fiera internazionale del libro di Pechino di quest'anno, che si terrà a giugno. "Con il sostegno della leadership dei due Paesi amici, inizia un nuovo capitolo della cooperazione culturale saudita-cinese con diversi accordi", ha dichiarato il principe saudita su X, aggiungendo: "Sono stato lieto di firmare un memorandum d'intesa tra il ministero della Cultura saudita e il ministero della Cultura e del Turismo cinese per promuovere la cooperazione culturale, (e di assistere alla firma di un) accordo di cooperazione della Film Commission con il gruppo cinematografico cinese Bona". (Res)