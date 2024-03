Speciale difesa: Slovenia, premier Golob, pronti a rafforzare presenza in missione Nato in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia "è pronta a rafforzare la sua presenza nella missione a guida Nato in Kosovo, Kfor". Lo ha affermato il premier sloveno, Robert Golob, nell'incontro di Bruxelles con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Sta". Golob ha spiegato che non è stato ancora adottato un piano concreto a questo riguardo. "Oggi abbiamo espresso la nostra volontà di contribuire maggiormente, soprattutto per la stabilità della regione dei Balcani occidentali", ha affermato. Il primo ministro ha quindi sottolineato che Lubiana vuole aumentare le spese rivolte alla difesa sebbene negli ultimi tre anni "l'aumento degli investimenti sia aumentato del 70 per cento". "Ciò dimostra davvero la nostra volontà di mantenere gli impegni", ha detto Golob a riguardo del piano di arrivare a una spesa militare pari al 2 per cento del prodotto interno lordo entro il 2030. Secondo l'ultimo rapporto, lo scorso anno la Slovenia ha destinato alla difesa l'1,33 per cento del Pil, percentuale che la colloca ancora tra i membri della Nato con le spese militari più basse. (Seb)