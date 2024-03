Serbia: Vucic a colloquio con von der Leyen e Macron, focus sul cammino europeo e sul Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha tenuto dei colloqui con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e con il presidente francese, Emmanuel Macron, a margine del primo vertice mondiale sull'energia nucleare di Bruxelles. Su Instagram il presidente serbo ha sottolineato di aver sostenuto un "colloquio importante" con von der Leyen, alla quale ha espresso gratitudine per il suo sostegno al Paese balcanico. "Abbiamo parlato di tutte le questioni strategiche, del futuro della Serbia e del suo progresso sulla via europea", ha scritto Vucic. Il capo dello Stato ha quindi informato sempre su Instagram di aver avuto un "incontro cordiale" con Macron e di aver scambiato con lui opinioni su "una serie di questioni importanti, nonché sull'ulteriore rafforzamento del partenariato e sui rapporti tra Serbia e Francia". "L'ho informato dell'evoluzione della situazione in Kosovo, nonché della crescente pressione sul popolo serbo, che si trova in una posizione estremamente difficile dopo le ultime mosse di Pristina", ha sottolineato il capo dello Stato nel messaggio, annunciando presto una visita a Parigi. (segue) (Seb)