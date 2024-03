Serbia: ministro Esteri Dacic attacca europarlamentare von Kramon, "siamo Stato sovrano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è uno Stato sovrano e non deve rendere conto a nessuno, in particolare alla relatrice del Parlamento europeo per il Kosovo, Viola von Kramon. Lo ha affermato il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic in una nota. "È sorprendente il livello di insolenza con cui alcuni politici europei si rivolgono alla Serbia. Chi e cosa dà a Viola von Kramon il diritto di insultare la Serbia, il presidente Aleksandar Vucic e il popolo serbo?", ha chiesto Dacic, accusando von Kramon di essere "una lobbista" del premier kosovaro Albin Kurti. La polemica con la deputata europea è sorta in merito alla possibile ammissione del Kosovo al Consiglio d'Europa, con von Kramon che ha giudicato irrilevanti le minacce delle autorità serbe di abbandonare l'organizzazione in caso di un ingresso di Pristina. "La Serbia non lascerà il Consiglio d'Europa", secondo quanto scritto da von Kramon su X. Le dichiarazioni di Vucic in merito "non dovrebbero impressionare nessuno", ha aggiunto. (Seb)