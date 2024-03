Difesa: Crosetto in Kosovo fa visita ai militari italiani in missione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto è giunto in Kosovo per trascorrere il Venerdì Santo insieme ai militari italiani che fanno parte della missione a guida Nato Kfor. Lo riferisce il ministero della Difesa sul proprio sito. “In partenza per il Kosovo per trascorrere il Venerdì Santo con i nostri militari. A loro porto il saluto riconoscente e la vicinanza dello Stato e degli italiani. Preziosa occasione anche per importanti incontri istituzionali”, ha scritto il ministro su X alla partenza per il Kosovo.(Res)