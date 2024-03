Kosovo-Montenegro: firmato accordo di cooperazione transfrontaliera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo e il Montenegro hanno firmato un accordo di cooperazione transfrontaliera (Interborder Cooperation Program) per il periodo 2021-2027. Lo riferisce l’emittente kosovara “Koha Ditore”. Il vice primo ministro del Kosovo, Besnik Bislimi, ha dichiarato l’accordo consente ai Paesi di ricevere sostegno dall'Unione europea per un importo di 8,4 milioni di euro. Lo scopo del programma “è la promozione del buon vicinato, dell'integrazione in Ue, nonché lo sviluppo sociale ed economico delle aree transfrontaliere: qualcosa che noi come governo promuoviamo continuamente quando si tratta di cooperazione con i Paesi vicini”, ha sottolineato Bislimi aggiungendo che vorrebbe che un tale accordo fosse raggiunto anche con la Serbia per il bene dei cittadini “ma al momento la Serbia non è pronta”, ha concluso.(Seb)