Kosovo: ministra Affari Ue Montenegro, sosterremo adesione a Consiglio d’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando il Comitato dei ministri si riunirà a maggio il Montenegro “sosterrà l’adesione del Kosovo al Consiglio d’Europa”. Lo ha detto la ministra per gli Affari Ue del Montenegro, Majda Gorcevic nel corso della conferenza stampa che ha tenuto insieme al vice primo ministro del Kosovo, Besnik Bislimi, in occasione della firma dell'accordo a Pristina sul programma di cooperazione transfrontaliera. Lo riferisce l’emittente kosovara “Koha Ditore”. “Sosterremo sicuramente il Kosovo per quanto riguarda tutte le questioni di interesse nel campo dell'integrazione europea”, ha detto. Il voto contrario del Montenegro in commissione Affari politici del Consiglio d'Europa “è stata una posizione politica espressa dall'esponente di un partito” ma “ricordo che il governo è composto da forze eterogenee” e “la maggioranza parlamentare ha firmato un accordo di coalizione” che implica, tra le altre cose, “il sostegno al Kosovo per la sua indipendenza e sovranità, così come altre questioni relative alla politica estera del Montenegro", ha aggiunto. Per quanto riguarda il voto contrario della Serbia “non è una novità”, ha aggiunto Bislimi.(Seb)