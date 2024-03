Kosovo: Crosetto incontra il comandante della missione Nato Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante di Kfor - la missione della Nato in Kosovo - il maggior generale Ozkan Ulutas, ha incontrato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, al quartier generale della missione a Pristina. Lo ha reso noto l’ufficio stampa di Kfor. Ulutas e Crosetto hanno parlato della situazione di sicurezza nel Kosovo e nella regione. Il comandante della missione ha elogiato la professionalità delle truppe italiane e la loro eccellente contribuzione alle attività quotidiane di Kfor. Il ministro Crosetto ha incontrato anche il personale italiano, ringraziandolo per la dedizione e il servizio. “La vostra professionalità e impegno sono commendevoli. Riflettono i valori della Repubblica italiana e il contributo di lungo periodo dell’Italia alla missione Nato e alla stabilità regionale”, ha detto il ministro. Kfor continua a svolgere il suo mandato, basato sulla risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di sicurezza dell’Onu, per fornire sicurezza a tutte le comunità del Kosovo e libertà di movimento sempre e con imparzialità. (Alt)