Difesa: Crosetto in Kosovo visita militari italiani, in Macedonia del Nord firma accordo su Air policing (2)

- Successivamente, il ministro ha incontrato i militari italiani impiegati in Kosovo, occasione per portare, a nome del governo e degli italiani, gli auguri di una Santa Pasqua. "State contribuendo alla credibilità dell’Italia a livello internazionale in un momento complesso. Auguri a voi, che servite il Paese lontani da casa, e ai vostri cari a cui va il mio grazie. Gli italiani sono fieri di voi!”, ha dichiarato il ministro. L’Italia è attualmente impegnata in 39 missioni internazionali in 25 Paesi, più di 12 mila i militari in operazioni fuori area e oltre cinquemila in quelle nazionali. In Kosovo sono presenti circa 800 militari che operano secondo la risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (segue) (Com)