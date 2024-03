Difesa: Crosetto in Kosovo visita militari italiani, in Macedonia del Nord firma accordo su Air policing (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Dopo il Kosovo, il ministro Crosetto si è recato in Macedonia del Nord per incontrare il ministro della Difesa Slavjanka Petrovska. Durante l’incontro è stato siglato l’accordo bilaterale che sancisce l’impegno italiano per la difesa dello spazio aereo della Macedonia del Nord. "Importante e costruttivo colloquio con la collega Slavjanka Petrov con la quale abbiamo dialogato in merito alla sicurezza del Mediterraneo e in Medio Oriente. Opportunità anche per siglare l’accordo per l’Air Policing che vedrà l’Aeronautica militare contribuire alla difesa dello spazio aereo della Macedonia del Nord, a conferma degli eccellenti rapporti trai nostri Paesi e del sostegno costante dell’Italia alla sicurezza Atlantica ed europea", ha dichiarato Crosetto. Il nostro Paese garantirà la difesa dello spazio aereo macedone insieme all’Aeronautica greca in coordinamento con l'Aeronautica militare della Repubblica della Macedonia del Nord quale parte della difesa integrata dei cieli dell'Alleanza. L’Aeronautica militare svolge già questo servizio dall’Italia per i cieli della Slovenia dal 2004, dell’Albania dal 2009 e del Montenegro, alternandosi con Grecia e Ungheria, dal 2018. (Com)