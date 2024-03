Difesa: Crosetto in Kosovo visita militari italiani, in Macedonia del Nord firma accordo su Air policing- video 2

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato a Pristina per trascorrere il Venerdì Santo con i militari italiani. Lo riferisce una nota del ministero della Difesa. In Kosovo, ha anche incontrato il suo omologo Ejup Maqedonci presso il ministero della Difesa di Pristina. Nel corso dell’incontro bilaterale il ministro Crosetto ha affermato che “oltre 20 anni di impegno italiano nella missione Nato Kfor per promuovere pace e stabilità, confermano il forte legame di amicizia tra Italia e Kosovo. La nostra presenza è determinante per mitigare le tensioni e scongiurare escalation tra le parti” aggiungendo che “la stabilità dei Balcani è una priorità dell'Italia. Abbiamo esaminato opportunità di cooperazione con le Kosovo Security Forces e siamo disponibili a trovare insieme il modo per rendere la cooperazione sempre più efficace”. A seguire, Il ministro Crosetto ha incontrato il comandante Kfor, maggiore Generale Ozkan Ulutaş, presso il Quartier Generale Nato. “L’Italia è pronta ad assumere nuovamente il comando della missione, un impegno fondamentale per la stabilità della regione e dell'intera Europa", ha detto Crosetto. (Res)