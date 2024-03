Difesa: Rauti a Cipro al convegno sulla sicurezza nel Mediterraneo organizzato dall'Ecr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo Meloni è estremamente attento alle dinamiche del Mediterraneo allargato e la Difesa italiana assicura insieme ai partner alleati una presenza interforze nei diversi domini con compiti di sorveglianza e deterrenza per garantire sicurezza e stabilità. L'Italia, come sottolinea il presidente Meloni, è un ponte ideale tra il continente europeo e quello africano, e il Piano Mattei del Governo italiano vede il nostro Paese al centro del Mediterraneo per dare nuovo respiro al rapporto Italia-Africa; l'Italia è anche una sorta di piattaforma in mezzo al Mediterraneo e la crescente centralità di questo mare è destinata a condizionare gli equilibri del pianeta e il futuro di tutti, come dimostra anche la nuova direttiva strategica del Ministro della Difesa per la sicurezza nel Mediterraneo", ha dichiarato Rauti nel corso del panel conclusivo della giornata. L'evento organizzato dall'Ecr cade in occasione del ventennale dell'adesione di Cipro all'Unione Europea e vede la partecipazione ai panel di 250 tra relatori e delegati, provenienti da 22 Nazioni europee e da Paesi come gli USA e Israele, con una importante rappresentanza governativa e parlamentare italiana, di cui fa parte - oltre alla sottosegretaria Rauti - il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. I prossimi appuntamenti culturali dell'Ecr si terranno a Madrid a metà maggio e a Stoccolma nell'ultima decade di giugno. (Com)