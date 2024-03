Business news: China Airlines amplierà la flotta con 8 nuovi aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera taiwanese China Airlines amplierà la sua flotta con otto nuovi aeromobili quest’anno, tra cui cinque aerei passeggeri Airbus A321neo e tre aerei cargo Boeing 777F. Lo ha annunciato il presidente della compagnia aerea, Kao Shing-hwang, in conferenza stampa. Attualmente, l’azienda di Taipei dispone di una flotta di 82 aerei, di cui 62 passeggeri e 20 cargo. Negli ultimi anni, ha ampliato le sue operazioni in Europa inaugurando voli verso Londra, Praga e Roma e ora punta al mercato statunitense. Un volo diretto per Seattle sarà infatti inaugurato a metà luglio, dopo un intervallo di 16 anni. (Cip)