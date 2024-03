Business news: Etiopia, cinese Wenzhou Nixin Trading interessata ad investire nei parchi industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Wenzhou Nixin Trading, una società cinese con un capitale di investimento di 300 milioni di dollari, ha manifestato interesse a produrre carta nei parchi industriali etiopi. Lo riferisce l'emittente etiope "Fana", precisando che l'amministratore delegato della Corporazione etiope per lo sviluppo dei parchi industriali, Aklilu Tadesse, ha ricevuto una delegazione della società per discutere di affari. I funzionari cinesi hanno presentato informazioni dettagliate sui loro piani di investimento e Tadesse li ha informati sui centri di investimento della società, sugli incentivi, nonché sulle infrastrutture e sulla fornitura di servizi. Wenzhou Nixin Trading è un'azienda fondata nel 2011, con sede in Cina e sei basi di produzione situate in Arabia Saudita, Ghana, Nigeria, Iran e Azerbaigian. Il gruppo produce fibre, ceramica, alluminio ed altri prodotti. La delegazione cinese ha inoltre effettuato una ricognizione sul posto e visitato il Parco industriale Bole Lemi ad Addis Abeba. (Res)