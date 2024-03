Business news: Etiopia, governo annuncia la scoperta di 517 tonnellate di riserve auree in quattro regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Miniere dell'Etiopia ha rivelato la scoperta di 517 tonnellate di riserve auree nelle regioni di Benishangul-Gumuz, Gambella, Oromia e Tigrè. In una nota, il ministero ha rivelato che indagini approfondite condotte negli ultimi 15 anni hanno portato all'identificazione di ricchi giacimenti di minerale d'oro, precisando che l'estrazione di queste riserve auree verrà effettuata gradualmente nei prossimi anni, e ha sottolineato che le nuove aziende che si apprestano ad entrare nel settore saranno attentamente controllate per la loro esperienza, competenza, manodopera, capacità finanziaria e credibilità prima di ottenere le licenze. Nella regione di Benshangul-Gumuz sono in corso, inoltre, i lavori di costruzione della più grande fabbrica d'oro dell'Etiopia, mentre sono in atto piani per avviare operazioni di estrazione dell’oro nelle regioni di Oromia, Benishangul-Gumuz, Gambella e Tigrè. (Res)