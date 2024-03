Business news: compagnia aerea di bandiera del Pakistan approva il piano di ristrutturazione del debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione della compagnia aerea di bandiera Pakistan International Airlines (Pia) ha approvato la ristrutturazione del debito della compagnia per un importo di 963 milioni di dollari. Lo riferisce il quotidiano "The Express Tribune", secondo cui il governo pakistano intende privatizzare la compagnia entro l'11 giugno e le gare d'appalto potrebbero essere indette già la prossima settimana. Tra i potenziali acquirenti figurano il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. Si prevede che la privatizzazione della compagnia aerea porterà fino a 300 milioni di dollari al bilancio statale del Pakistan. A causa della mancanza di fondi statali per finanziare la compagnia aerea, nell'ottobre 2023 il governo ha deciso di privatizzarla. La flotta di Pia è composta da 34 aerei, di cui 19 in servizio attivo: la compagnia aerea ne opera 15 in leasing al costo di 2 milioni di dollari al mese. (Inn)