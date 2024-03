Business news: la Cina revoca dazi antidumping su importazioni di vino australiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina revoca i dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di vino dall'Australia a partire dal 29 marzo. È quanto si apprende da una nota del ministero del Commercio cinese, che ha iniziato a condurre una revisione sui dazi lo scorso novembre, dopo aver revocato quelli alle importazioni di carbone, legname e orzo. Il governo cinese ha imposto dazi al 218 per cento sulle importazioni di vino australiano all'inizio del 2021, causando il collasso di un commercio valutato in precedenza fino a 1,2 miliardi di dollari all'anno. L'iniziativa rientrava tra le barriere commerciali imposte da Pechino all'Australia a partire dal 2020, quando Canberra ha bandito Huawei da una gara per la realizzazione della rete nazionale 5G e ha chiesto un'inchiesta in seno all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sull'origine del Covid-19, paventando presunte operazioni d'insabbiamento da parte di Pechino. (Cip)